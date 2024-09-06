Оскорбленный украинцем российский паралимпиец считает, что ему пришлось так сказать

Российский легкоатлет Евгений Торсунов заявил, что его не задели слова украинца Александра Литвиненко после финала в прыжках в длину на Паралимпиаде-2024. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

«Меня это не задело. Думаю, ему просто приходится так говорить, а сам он так не думает. По крайней мере, я надеюсь на это», — заявил Торсунов.

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«Немножко скребет на душе, что я проиграл этому недоразумению. У меня есть обида на себя», — приводит слова Литвиненко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

6 сентября Торсунов вышел в финал в беге на 100 м в категории T36 на Паралимпиаде‑2024 с результатом 12,08. Украинец в решающий забег квалифицироваться не смог.

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