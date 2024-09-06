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В РФС допустили скорое снятие ограничений с российского футбола

Генсек РФС Митрофанов: мы должны ставить вопрос об участии в ЧМ-2026

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) будет поднимать вопрос участия сборной России в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. Об этом в комментарии порталу ODDS.ru заявил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов, подчеркнув, что вскоре с российского футбола могут быть сняты ограничения.

«Жеребьевка все-таки в декабре, решение об отстранении пока сохраняется. Мы должны ставить вопросы об участии в любом случае. Наверное, вероятность снятия ограничений уже в ближайшее время каждый из нас понимает. Но это не повод опускать руки и не ставить эти вопросы, даже когда мы понимаем позицию большинства респондентов с той стороны», - сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее глава РФС Дюков заявил, что Россию могут вернуть к международным турнирам в конце сентября.

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