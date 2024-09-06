Футболист «Барселоны» в детстве играл в футбол с собаками

Молодой нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, что в детстве отец заставлял его играть в футбол с собаками, передает Marca.

«Мой отец говорил, что они не кусаются, и заставлял бегать с собаками. Я часто играл в футбол с ними. Играть против собаки — это самое сложное, что ты можешь сделать», — сказал Ямаль.

Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы — 2024. Его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1. В составе Испании отличились Нико Уильямс на 47-й и Микель Оярсабаль на 86-й минутах, у англичан гол забил Коул Палмер на 73-й.

Ямаль в той встрече отдал результативную передачу на первый гол, а по итогам всего турнира был признан лучшим молодым игроком. Его партнер по команде Родри стал самым ценным игроком Евро.

В чемпионате Испании текущего сезона Ямаль провел за «Барселону» четыре матча, отличившись один раз.

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