Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии терпимости к спортсменам, спонсирующих киевский режим, передает ТАСС.

«Если люди не только занимаются спортом, но, не дай бог, спонсируют киевский режим. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Тарасова.

30 августа бывший футболист московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев выложил видео в своих социальных сетях, в котором призвал ВСУ «продвигаться вперед и убивать мирное население».

«Хочу обратиться к тем, кто на передовой. Пацаны, берегите себя, продвигайтесь вперед. Убивайте мирное население», — сказал Алиев.

Футболист перешел из киевского «Динамо» в московский «Локомотив» в 2010 году. За железнодорожников уроженец Хабаровска провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами.

Ранее Захарова назвала подвигом выступление россиян на Паралимпиаде-2024.