Ислам Махачев поставил Хабибу синяк под глазом

Российский боец, чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал, что во время тренировки Ислам Махачев поставил синяк под глазом Хабибу Нурмагомедову, передает Sportskeeda.

«Нет, это не я ему синяк поставил. Это случилось, когда он боролся с Исламом Махачевым. Я не знаю, как это произошло. Хабиб сказал, что Ислам поставил ему синяк, когда они боролись», — сказал Усман Нурмагомедов.

Хабиб провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.

1 июля Федеральная налоговая служба наложила арест на счета экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Telegram-канал Mash сообщил, что поводом для ареста стал долг спортсмена в размере 297 млн рублей. До этого налоговики закрыли несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах. 15 августа Telegram-канал SHOT сообщил, что боец закрыл все долги.

Ранее Хабиб встретился с Уиллом Смитом.