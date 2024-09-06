Сборная Сан-Марино одержала первую победу за 20 лет

На стадионе «Олимпико» в Серравалле состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА дивизиона D между сборными Сан-Марино и Лихтенштейна. Встреча завершилась победой Сан-Марино со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил форвард Нико Сенсоли.

Таким образом, сборная Сан-Марино одержала первую за 20 лет победу. 28 апреля 2004 года команда также обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Примечательно, что это две единственные победы в истории сборной Сан-Марино.

На данный момент сборная Сан-Марино возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав три очка.

В следующем матче Сан-Марино встретится с Молдавией. Товарищеская встреча, которая начнется в 18:00 мск, пройдет в Кишиневе. 10 октября Сан-Марино в рамках второго тура Лиги наций сыграет с Гибралтаром.

Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Лихтенштейн располагается на 199-й строчке.

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