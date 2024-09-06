Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сборная Сан-Марино одержала первую победу за 20 лет

Сборная Сан-Марино обыграла Лихтенштейн и одержала первую победу с 2004 года

close
Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de/Global Look Press

На стадионе «Олимпико» в Серравалле состоялся матч первого тура Лиги наций УЕФА дивизиона D между сборными Сан-Марино и Лихтенштейна. Встреча завершилась победой Сан-Марино со счетом 1:0.

Единственный мяч на 53-й минуте забил форвард Нико Сенсоли.

Таким образом, сборная Сан-Марино одержала первую за 20 лет победу. 28 апреля 2004 года команда также обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Примечательно, что это две единственные победы в истории сборной Сан-Марино.

На данный момент сборная Сан-Марино возглавляет турнирную таблицу группы 1, набрав три очка.

В следующем матче Сан-Марино встретится с Молдавией. Товарищеская встреча, которая начнется в 18:00 мск, пройдет в Кишиневе. 10 октября Сан-Марино в рамках второго тура Лиги наций сыграет с Гибралтаром.

Сан-Марино занимает последнее, 210-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Лихтенштейн располагается на 199-й строчке.

Ранее Александр Дюков заявил, что Россию могут вернуть к международным турнирам в конце сентября.

Все новости на тему:
Лига наций
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами