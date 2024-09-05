Был назван лучший трансфер в ОАЭ

Генеральный директор клуба «Юнайтед» из ОАЭ Илие Чебану заявил, что пришедший в команду голландский полузащитник Квинси Промес является лучшим игроком чемпионата страны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Подписание Промеса вызывает эмоции. Понимаем, что по футбольным меркам это сейчас самый лучший игрок ОАЭ. Надеемся, что он быстро набрал форму и появился на поле», — заявил Чебану.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. 17 мая Промеса освободили из-под стражи в Дубае.

Ранее Промес показал свою тренировку.