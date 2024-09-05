Вратарь сборной России оценил качество поля в матче с Таиландом

Вратарь сборной России Евгений Латышонок назвал нормальным поле в товарищеском матче против сборной Вьетнама. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Счастлив, что удалось дебютировать. Поле, конечно, не самого лучшего качества, но встречалось и гораздо хуже», — сказал Латышонок.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

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