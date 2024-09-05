Эксперт сравнил Вьетнам с одним из прошлых соперников сборной России

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин считает, что сборная Вьетнама показала футбол, сопоставимый с одним из прошлых соперников России — Кубой. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Неравная игра. Жаль вратаря сборной Вьетнама — пропустил мяч, который киксанул. Соперник не мог оказать сопротивления, было видно. Думаю, что соперник был уровня Кубы», — заявил Заварзин.
Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.
Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы.