Эксперт сравнил Вьетнам с одним из прошлых соперников сборной России

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин считает, что сборная Вьетнама показала футбол, сопоставимый с одним из прошлых соперников России — Кубой. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Неравная игра. Жаль вратаря сборной Вьетнама — пропустил мяч, который киксанул. Соперник не мог оказать сопротивления, было видно. Думаю, что соперник был уровня Кубы», — заявил Заварзин.

Матч сборных России и Вьетнама завершился со счетом 3:0. Первый гол в этой встрече на 24-й минуте забил полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев. Во втором тайме на 62-й минуте защитник Вьетнама Ван Тхань Ву забил в свои ворота. Окончательный счет установил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 77-й минуте.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем матче сборная России сыграет против Таиланда 7 сентября. Встреча также состоится в Ханое.

Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Вьетнам и Таиланд могут создать проблемы.