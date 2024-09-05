Чемпионка Паралимпиады из России рассказала, кто является ее кумиром

Чемпионка Паралимпиады-2024 в Париже Дарья Лукьяненко рассказала, что как человек и спортсмен ей импонирует трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Ориентиров и кумиров у меня нет. Всегда нравилась Юлия Ефимова и как спортсмен, и как человек. Она из нашей области и часто награждала нас на соревнованиях. Большой ей привет!» — заявила Лукьяненко.

3 сентября 22-летняя спортсменка выиграла золото на дистанции 200 метров комплексом с мировым рекордом. 5 сентября Лукьяненко стала первой в заплыве на 100 метров брассом с паралимпийским рекордом.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.