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Вратарей МХЛ назвали более интересными, чем американский голкипер «Динамо»

Экс-хоккеист Гаврилов призвал не спешить оценивать вратаря «Динамо» Миску

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Владимир Федоренко/РИА Новости

В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) есть более привлекательные вратари, чем американский голкипер московского «Динамо» Хантер Миска. Об этом в комментарии порталу Legalbet заявил бывший вратарь «Салавата Юлаева» Андрей Гаврилов.

«Скажем так, есть ребята в Молодежной хоккейной лиге, которые больше привлекают. Надо смотреть дальше, пока у Миски первая игра в КХЛ», — сказал Гаврилов.

Миска дебютировал за «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Куньлуня». Бело-голубые эту встречу проиграли со счетом 1:3. Гаврилов заметил, что судить по одной игре сложно. Однако, подчеркнул эксперт, чем-то Миска все же привлек внимание скаутского отдела клуба.

Кроме того, Гаврилов констатировал, что американец допустил ряд ошибок в игре с «Куньлунем».

«Когда забивал Якупов, он потерял шайбу. Когда был первый бросок, у него был несвоевременный реверс», — указал эксперт.

Миска прежде выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Аризону» и «Колорадо». Последним его клубом до переезда в Москву был немецкий «Штраубинг Тайгерс». Его контракт с «Динамо» рассчитан на один год.

Ранее хоккеист «Северстали» Дыбленко заявил, что в США живут хорошие люди.

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