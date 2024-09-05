Российская пловчиха выиграла золото Паралимпиады с мировым рекордом

Российская пловчиха Мария Павлова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр — 2024 в Париже на дистанции 100 метров брассом в классе SB7.

Россиянка победила с мировым рекордом — 1:26.09. Предыдущее высшее достижение также принадлежало ей (1:26.86). Серебряная медаль досталась британке Лоне Виннифрит (1:29.66), бронза — у представительницы Канады Тесс Раутлифф (1:31.58).

4 сентября Павлова не смогла выйти в финал на дистанции 400 м вольным стилем в категории S8. После этого она заявила о намерении побить мировое достижение на дистанции 100 метров брассом.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

Ранее Мария Захарова назвала подвигом выступление россиян на Паралимпиаде-2024.