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В любительском клубе рассказали о подписании бывшего игрока сборной России

Директор «Красного Знамени» рассказал, как в команде оказался экс-сборник Полоз

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Евгений Лукьянов/VK

Директор любительского клуба «Красное Знамя» из Ногинска Евгений Лукьянов рассказал о том, как в команде оказался футболист Дмитрий Полоз, ранее выступавший за сборную России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Полоз — третья звезда. За нас уже выступали Гранат и Подберезкин. Наш спортивный директор — Ренат Янбаев, у него хорошие связи. Пока никто не отказывался», — заявил Лукьянов.

Также он рассказал о том, в каких турнирах предстоит поучаствовать Полозу.

«Человек просто приезжает, играет, получает премиальные. Это будет полезно Дмитрию для поддержания формы, а нам — присутствие такого футболиста. У нас в самом разгаре сезон: «стыки» за выход в любительский чемпионат России, продолжение сезона в первенстве Московской области», — добавил Лукьянов.

5 сентября «Красное Знамя» объявило о переходе 33-летнего Полоза в своих социальных сетях.

В сезоне-2023/24 нападающий выступал в составе «Торпедо», провел за них 20 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

Ранее президент РФС отреагировал на трансфер Александра Соболева в «Зенит».

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