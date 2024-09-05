«Достойный финала»: российский тренер о вылете Медведева с US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что матч россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open) проходил на равных, но представитель Италии лучше воспользовался ошибками соперника. Его слова приводит «Советский спорт».

«Но сам матч проходил на равных, я бы сказал, обоюдоостро, в очень высоком темпе. То есть вообще этот матч был, я бы сказал, ровный, зрелищный, напряженный. Он достойный финала. Я думаю, что мы в финале уже не увидим такой остроты и таких вот розыгрышей, как здесь», — заявил он.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 40 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 в пользу Синнера. Итальянец выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 15. На счету Медведева пять эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале итальянский теннисист сразится с британским спортсменом Джеком Дрэйпером.

Российский теннисист выиграл Открытый чемпионат США в 2021 году, а в 2023 году он дошел до финала US Open, где уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который в этом сезоне уже завершил выступление на турнире. Тот матч завершился в трех сетах. Поединок закончился со счетом 3:6, 6:7, 3:6.

Ранее Медведев не смог объяснить поражение от Синнера.