Перешедший в ЦСКА Круговой высказался о мести «Зениту»

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой, говоря о предстоящем матче команды против петербургского «Зенита», заявил, что у него нет мыслей о мести бывшему клубу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придет, хочется аншлага. Хочется мстить? Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен», — заявил Круговой.

ЦСКА и «Зенит» сыграют в рамках восьмого тура чемпионата России. Игра состоится в Москве 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

26-летний защитник ранее выступал за молодежные команды «Зенита» и главную команду сине-бело-голубых, однако летом 2024 года присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне Круговой принял участие в девяти матчах в составе армейцев, записал на свой счет один гол и два результативных паса. Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Ранее Кругового похвалили за скандальный уход в ЦСКА.