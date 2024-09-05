Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перешедший в ЦСКА Круговой высказался о мести «Зениту»

Полузащитник ЦСКА Круговой заявил, что не хочет мстить «Зениту»

close
Александр Вильф/РИА Новости

Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой, говоря о предстоящем матче команды против петербургского «Зенита», заявил, что у него нет мыслей о мести бывшему клубу. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придет, хочется аншлага. Хочется мстить? Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен», — заявил Круговой.

ЦСКА и «Зенит» сыграют в рамках восьмого тура чемпионата России. Игра состоится в Москве 14 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

26-летний защитник ранее выступал за молодежные команды «Зенита» и главную команду сине-бело-голубых, однако летом 2024 года присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Круговой заключил договор с армейцами до окончания своего контракта с «Зенитом» — в середине сезона-2023/24. За это руководство сине-бело-голубых отправило его в «Зенит-2». Защитник был вынужден играть в третьем по силе дивизионе страны и полгода не имел игровой практики в Российской премьер-лиге.

В текущем сезоне Круговой принял участие в девяти матчах в составе армейцев, записал на свой счет один гол и два результативных паса. Контракт Кругового с ЦСКА действует до лета 2028 года.

Ранее Кругового похвалили за скандальный уход в ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами