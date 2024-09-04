Лидер «Краснодара» перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» достиг принципиальной договоренности с «Краснодаром» по трансферу нападающего сборной Колумбии Джона Кордобы, сообщает журналист Radio Colombia Пипе Сьерра в своем аккаунте в социальной сети X.

По информации источника, сумма трансфера составит €16 млн. Московский клуб пока ведет переговоры с футболистом по условию личного контракта.

18 июля 2021 года «Краснодар» сообщил о достижении предварительной договоренности с немецкой «Гертой» о переходе Кордобы, официально о трансфере было объявлено 23 июля. За игрока «Краснодар» заплатил €20 млн. Через два дня в гостевом матче первого тура против екатеринбургского «Урала» Кордоба дебютировал в Российской премьер-лиге и забил свой первый мяч в составе «быков».

Всего за «быков» Кордоба провел 91 матч, забил 46 мячей и отдал 22 голевые передачи. В нынешнем сезоне он вышел на поле в шести матчах, записал на свой счет один гол и две результативные передачи. В матче седьмого тура национального первенства против московского «Локомотива» (3:0) он получил красную карточку, поскольку дважды был предупрежден желтыми.

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