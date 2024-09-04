Тренер клуба КХЛ оценил свое состояние после попадания шайбы в голову

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Витязя» оценил свое состояние после того, как шайба попала ему в голову во время игры. Слова специалиста, сказанные на пресс-конференции, приводятся в Telegram-канале «Первый хват».

«Со мной все нормально. Шайба попала — надо смотреть за игрой! А я отвернулся немножко и получил. Нельзя терять концентрацию на лавке даже главному тренеру. Спасибо врачам, оперативно все зашили», — заявил Тамбиев.

На 38-й минуте встречи защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин выбрасывал шайбу из своей зоны, и та прилетела на скамейку игроков гостей прямо в Тамбиева, разбив ему голову до крови. Специалисту оказали медицинскую помощь, он временно покинул площадку.

Игра состоялась в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». «Адмирал» победил со счетом 3:2. В его составе шайбы забросили Даниил Гутик, Либор Шулак, Джек Родевальд. У «Витязя» отличились Дин Стюарт и Дмитрий Бучельников.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

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