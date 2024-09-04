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Российский атлет выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Россиянин Свиридов стал чемпионом Паралимпиады, установив мировой рекорд

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РИА «Новости»

Российский легкоатлет Владимир Свиридов выиграл золотую медаль летних Паралимпийских игр — 2024 в толкании ядра.

При этом российский спортсмен установил мировой рекорд — 17,18 метра. Прежнее мировое достижение принадлежало тунисцу Ясмину Гениши, которое он установил в июле 2023 года (16,86).

Серебряным призером стал еще один россиянин Алан Кокойты (16,27), бронзовая медаль на счету Дастана Мукашбеков (16,00) из Казахстана. Соревнования проходили в классе F36 — для спортсменов с нарушением координации.

Таким образом, российские спортсмены завоевали на Паралимпиаде, которая проходит в Париже, 13 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых медалей. Всего в столице Франции выступает 88 российских паралимпийцев.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российская пловчиха Валерия Шабалина выиграла вторую золотую медаль Паралимпиады-2024.

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