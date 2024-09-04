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«Я должен был похвалить?» Глава «Кайрата» об увольнении Кержакова

Глава «Кайрата» Боранбаев: у нас с Кержаковым был конструктивный диалог

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Александр Вильф/РИА Новости

Владелец и президент «Кайрата» Кайрат Боранбаев объяснил, почему клуб принял решение уволить российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера команды после поражения от «Астаны». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, у нас с Александром состоялся разговор. Но это был конструктивный диалог. Обычный мужской разговор. Команда проиграла — и что? Я должен был зайти и похвалить тренера и футболистов за такой исход встречи? Вы же не первый год в футболе. Сами все должны понимать», — заявил он.

3 сентября журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что Боронбаев ворвался в раздевалку команды после проигранного матча с «Астаной» (0:1), назвал Кержакова «полным говном» и сказал, что специалист «ничего не делает», а также усомнился в работе его тренерского штаба. После этого специалист покинул клуб.

Кержаков возглавил «Кайрат» в мае 2024 года. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идет на первом месте, набрав 32 очка после 18 туров.

До «Кайрата» Кержаков возглавлял сербский «Спартак». Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Ранее Кержаков объяснил, почему он ушел из «Кайрата».

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