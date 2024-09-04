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Главному тренеру клуба КХЛ разбили голову шайбой во время матча

Тренеру Тамбиеву разбили голову шайбой в матче КХЛ «Витязь» — «Адмирал»

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КХЛ

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Леонид Тамбиев получил серьезное повреждение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против подмосковного «Витязя». Информация появилась на официальном сайте Лиги.

На 38-й минуте встречи защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин выбрасывал шайбу из своей зоны, и та прилетела на скамейку игроков гостей прямо в Тамбиева, разбив ему голову до крови. Специалисту оказали медицинскую помощь, он временно покинул площадку.

Игра проходит в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина». Идет третий период, «Адмирал» впереди — 3:2. В его составе шайбы забросили Даниил Гутик, Либор Шулак, Джек Родевальд. У «Витязя» отличились Дин Стюарт и Дмитрий Бучельников.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

Ранее министр спорта рассказал, какой клуб КХЛ могли исключить из лиги.

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