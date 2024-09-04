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Соперников сборной России сочли недостойными обсуждения

Тренер Колыванов назвал Вьетнам и Таиланд слабыми соперниками для России

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Бывший нападающий московского «Динамо» и итальянской «Болоньи», а ныне — тренер Игорь Колыванов низко оценил уровень предстоящих соперников сборной России — Вьетнама и Таиланда. Слова экс-футболиста приводит Legalbet.

«Ну, Вьетнам и Вьетнам, чего про них говорить. Не очень серьезный соперник. Туда поехали два состава, сначала посмотрят одних, потом — других. Все понимают, что соперник даже не средний. Ни разу не видел ни Вьетнам, ни Таиланд. По статусу и игрокам мы выше в любом случае», — сказал Колыванов.

Бывший нападающий подчеркнул, что главный тренер сборной России Валерий Карпин сможет хорошо настроить своих футболистов на товарищеские матчи, несмотря на невысокий статус соперников.

По мнению Колыванова, возможность выйти на поле в футболке сборной России и представить свою страну на международном уровне должна сама по себе мотивировать игроков на высокий уровень футбола.

«Ты же выходишь под флагом сборной России, на тебя будут смотреть болельщики, которых надо уважать. Настрой все равно будет», — сказал Колыванов.

Сборная России сыграет 5 сентября с Вьетнамом, а 7-го — с Таиландом. Обе встречи пройдут в Ханое.

Ранее уход участника Евро из «Локомотива» назвали потерей.

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