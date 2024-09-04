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Уход участника Евро из «Локомотива» назвали потерей

Тренер Билялетдинов назвал потерей уход защитника Митая из «Локомотива»

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник и тренер московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов назвал потерей уход из стана «железнодорожников» 21-летнего защитника Марио Митая, который принял участие в чемпионате Европы — 2024 в составе сборной Албании. Слова Билялетдинова приводит Legalbet.

«На мой взгляд, его уход — потеря для команды. Митай — это очень качественный и разворотливый игрок, который хорошо придерживал мяч, когда это было необходимо. Казалось, что он вот-вот допустит потерю, но в последний момент Митай цеплял мяч и помогал «Локомотиву» разгонять атаки», — сказал специалист.

Билялетдинов подчеркнул, что у «Локомотива» с большой долей вероятности есть адекватная замена албанскому защитнику. В противном случае «железнодорожники» не согласились бы отпустить Митая.

21-летний футболист перешел в саудовский клуб «Аль-Иттихад» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, но «Аль-Иттихад» имеет право полностью выкупить Митая.

Албанский защитник будет выступать в одной команде с Каримом Бензема и Н'Голо Канте.

Ранее воспитанника «Зенита» похвалили за скандальный уход в ЦСКА.

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