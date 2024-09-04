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Российский хоккеист заявил, что ему было кайфово в США

Хоккеист «Северстали» Дыбленко заявил, что в США живут хорошие люди

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский хоккеист череповецкой «Северстали» Ярослав Дыбленко рассказал о жизни в США и заявил, что всегда мог рассчитывать на помощь, когда жил там. Его слова приводит Metaratings.ru.

«В Америке было кайфово: там живут хорошие люди, которые всегда мне помогали. Тренерскому штабу и окружающим не было плевать на меня», — заявил Дыбленко.

Дыбленко выступал в США с 2017 по 2018 год. Он играл в системе «Нью-Джерси Дэвилс», но так и не смог дебютировать в Национальной хоккейной лиге. По решению руководства команды он выступал за фарм-клуб «дьяволов» «Бингемтон Дэвилс», который выступает в Американской хоккейной лиге.

В межсезонье 2018 Дыбленко вернулся в Россию, где в обмен на денежную компенсацию перешел обратно в «Спартак», за который выступал до переезда в США. В 2019 году после завершения сезона в Континентальной хоккейной лиге контракт был расторгнут, а хоккеист перешел в петербургский СКА. С 2021 по 2022 год он выступал за «Сочи», потом перешел в московский ЦСКА, откуда и перебрался в «Северсталь» летом 2024 года.

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