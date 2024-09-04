Футболист «Ростова» допустил уход из клуба до конца трансферного окна

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко допустил, что может покинуть клуб до конца этого трансферного окна. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Пока что не конец трансферного окна — ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Чувствую себя в «Ростове» хорошо, но кто знает», — заявил Комличенко.

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел» завершилась со счетом 4:1. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. Единственный гол «Факела» был забит с пенальти, который реализовал Владимир Ильин на 68-й минуте поединка. В составе ростовской команды в этом поединке отличились Николай Комличенко, Максим Осипенко, который реализовал пенальти, Роналдо и Егор Голенков. После этой победы «Ростов» поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов.

Ранее Валерий Карпин назвал непонятным пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Факелом».