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Футболист «Ростова» допустил уход из клуба до конца трансферного окна

Комличенко заявил, что может покинуть «Ростов» до конца трансферного окна

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко допустил, что может покинуть клуб до конца этого трансферного окна. Слова футболиста приводит «Матч ТВ».

«Пока что не конец трансферного окна — ничего не могу сказать. Пока окно открыто, всегда есть вероятность ухода. Чувствую себя в «Ростове» хорошо, но кто знает», — заявил Комличенко.

Встреча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Факел» завершилась со счетом 4:1. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой. Единственный гол «Факела» был забит с пенальти, который реализовал Владимир Ильин на 68-й минуте поединка. В составе ростовской команды в этом поединке отличились Николай Комличенко, Максим Осипенко, который реализовал пенальти, Роналдо и Егор Голенков. После этой победы «Ростов» поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов.

Ранее Валерий Карпин назвал непонятным пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Факелом».

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