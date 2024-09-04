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Стало известно имя нового спортивного директора «Оренбурга»

Новым спортивным директором «Оренбурга» может стать вице-президент Дегтярев

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ФК «Оренбург»

Стало известно, кто может стать новым спортивным директором «Оренбурга» вместо дисквалифицированного Дмитрия Андреева, который покинул свой пост. Одним из вариантов является вице-президент клуба Игорь Дегтярев. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Окончательное решение пока не принято. Вопрос находится в стадии изучения и проработки», — заявил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Напомним, Андреев обвинил судей матча «Ростов» — «Оренбург» (3:2) в предвзятости и помощи ростовчанам, используя при этом нецензурную лексику.

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) наказал Андреева штрафом в 300 тысяч рублей и отстранением от футбольной деятельности сроком на три года, из них два года — условно. В связи с этим спортивный директор «Оренбурга» был уволен из клуба.

По словам Андреева, он «абсолютно спокойно» воспринял информацию о своем отстранении и последующем увольнении.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Оренбурга» спокойно воспринял свое увольнение.

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