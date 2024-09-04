Российская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль на Паралимпиаде

Российская легкоатлетка Виктория Сланова завоевала бронзовую медаль на Паралимпиаде-2024 в Париже.

27-летняя россиянка, выступающая в категории Т37, показала результат 1:03.61, установив личный рекорд. Победила в этой дисциплине украинка Наталья Кобзарь с паралимпийским рекордом — 1.00,92. Серебро у представительницы Китая Фэньфэн Цзян (1.01,88).

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее украинский паралимпиец оскорбил россиянина после поражения.