Чемпионка Паралимпиады-2020 из России оценила атмосферу в Париже

Паралимпийская чемпионка‑2020 по настольному теннису Елена Прокофьева заявила, что наслаждается атмосферой на Паралимпийских играх — 2024 в Париже. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Все очень здорово! Не знаю, болеют ли они за меня или нет, но это кайф!» — заявила Прокофьева.

3 сентября 53‑летняя россиянка, которая выступает в классе WS11, победила представительницу Гонконга Тинг Тинг Вонг (11:7, 11:3, 11:8) и вышла в полуфинал соревнований.

На Паралимпиаду заявки подали 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо, два триатлониста и пять спортсменов по настольному теннису. 14 августа директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс сообщил, что одобрено 90 заявок. Однако позднее правительство Франции отказало в выдаче виз двум спортсменам из России, которые планировали принять участие в летних Паралимпийских играх.

6 марта Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии, согласно которым российским паралимпийцам на Играх будет разрешено выступать только в нейтральном статусе. Российские спортсмены не смогут участвовать в церемониях открытия и закрытия, их медали не будут учитываться в зачете.

Ранее российский паралимпиец заявил о желании обыграть многократного чемпиона Игр.