Бывший игрок сборной России не понимает, зачем «Зенит» купил Соболева и Гонду вместе

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную России, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о трансферах Александра Соболева и Лусиану Гонду в клуб из Северной столицы, отметив, что с обоими нападающими у чемпионов России образовывается перебор форвардов в составе.

«Для меня непонятен момент: в «Зенит» пришел Гонду, когда уже знали, что придет Соболев. То ли договоренность состоялась раньше и уже не могли отменить сделку… А так мне непонятно, зачем они вдвоем в команде», — считает Деменко.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн после долгих переговоров. Практически одновременно с бывшим спартаковцем сине-бело-голубые купили у «Архентинос Хуниорс» Гонду. При этом в составе клуба остается колумбиец Матео Кассьера. Гонду в первом же матче в РПЛ против «Пари НН» (3:0) оформил победный дубль, в то время как Соболев не попал в заявку на эту встречу. После седьмого тура «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.