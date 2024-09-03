Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок сборной России не понимает, зачем «Зенит» купил Соболева и Гонду вместе

Экс-футболист Деменко: непонятно, зачем «Зениту» и Соболев, и Гонду

close
ФК «Зенит»

Экс-футболист санкт-петербургского «Зенита» Максим Деменко, проведший два матча за национальную сборную России, высказался в комментарии для «Газеты.Ru» о трансферах Александра Соболева и Лусиану Гонду в клуб из Северной столицы, отметив, что с обоими нападающими у чемпионов России образовывается перебор форвардов в составе.

«Для меня непонятен момент: в «Зенит» пришел Гонду, когда уже знали, что придет Соболев. То ли договоренность состоялась раньше и уже не могли отменить сделку… А так мне непонятно, зачем они вдвоем в команде», — считает Деменко.

«Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн после долгих переговоров. Практически одновременно с бывшим спартаковцем сине-бело-голубые купили у «Архентинос Хуниорс» Гонду. При этом в составе клуба остается колумбиец Матео Кассьера. Гонду в первом же матче в РПЛ против «Пари НН» (3:0) оформил победный дубль, в то время как Соболев не попал в заявку на эту встречу. После седьмого тура «Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что турнирная таблица в РПЛ поменяется еще много раз.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами