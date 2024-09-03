Бывший хоккеист назвал претендентов на чемпионство в сезоне КХЛ

Бывший защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов заявил, что в этом сезоне в лиге много равных команд и будет интересная борьба за титул. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Заранее не могу назвать финалистов сезона — у нас много равных команд. В равной степени на чемпионство претендуют ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Трактор», «Авангард», «Металлург», «Локомотив» и, наверное, «Спартак», — заявил Щитов.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

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