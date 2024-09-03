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Бывший хоккеист назвал претендентов на чемпионство в сезоне КХЛ

Экс-хоккеист Щитов назвал команды, которые будут бороться за титул в сезоне КХЛ

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Артур Лебедев/РИА Новости

Бывший защитник ряда клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Никита Щитов заявил, что в этом сезоне в лиге много равных команд и будет интересная борьба за титул. Слова экс-игрока приводит «Матч ТВ».

«Заранее не могу назвать финалистов сезона — у нас много равных команд. В равной степени на чемпионство претендуют ЦСКА, СКА, «Ак Барс», «Трактор», «Авангард», «Металлург», «Локомотив» и, наверное, «Спартак», — заявил Щитов.

Действующий чемпион Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — магнитогорский «Металлург». В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

3 сентября в матче открытия нового сезона ярославцы взяли реванш за поражение в финале — они выиграли со счетом 3:2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее причину приезда иностранных игроков в КХЛ объяснили деньгами.

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