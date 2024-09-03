Родившийся в России вратарь сборной Вьетнама рассказал об интересе «Динамо»

Родившийся в России вратарь сборной Вьетнама Лев Данг рассказал, что московское «Динамо» хотело подписать с ним контракт в 2021 году. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Агент говорил, что интересовалось. С другими клубами, наверное, контактов не было — я же считаюсь легионером», — сказал Данг.

31-летний футболист родился в России и выступал за молодежные команды «Спартака» и «Динамо» с 2002 по 2010 год.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Россия может разгромить Вьетнам.