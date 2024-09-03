Тренер Ташуев возглавил «Ахмат» во второй раз

Новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат» из Грозного стал российский специалист Сергей Ташуев. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды.

«Желаем Сергею Абуезидовичу удачи и побед с родным клубом!» — говорится в заявлении «Ахмата».

65‑летний Ташуев уже тренировал грозненцев — с сентября 2022 года по август 2023‑го.

1 сентября стало известно, что пост главного тренера команды из Грозного покинул Магомед Адиев.

Адиев возглавил грозненский клуб в апреле 2024 года и начал совмещать посты — также он тренировал национальную команду Казахстана. По итогам сезона 2023/24 «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым была выполнена задача сохранения места в чемпионате России, поставленная руководством «Ахмата». 31 мая 2024 года Адиев объявил об уходе из сборной Казахстана по семейным причинам.

В седьмом туре РПЛ грозненский клуб сыграл вничью с тольяттинским «Акроном», встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам завершившихся туров «Ахмат» идет в зоне вылета, на предпоследнем 15-м месте. В активе команды пять баллов — дважды команда потерпела поражение и пять раз сыграла вничью.

В следующем туре чемпионата России «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени.

Ранее в «Рубине» объяснили проигрыш «Спартаку».