Вратарь сборной Вьетнама Данг: игроки «Спартака» вряд ли живут на 100 тысяч рублей в месяц

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг не поверил, что футболисты московского «Спартака» живут на 100 тысяч рублей в месяц, передает «Спорт-Экспресс».

«В «Спартаке» говорили, что живут на 100-150 тысяч рублей в месяц? Вряд ли. Может, в день?» — сказал Данг.

Сборная России проведет предстоящие товарищеские матчи во вьетнамском Ханое на стадионе «Ми Динь». Подопечные Валерия Карпина сыграют с Вьетнамом 5 сентября, а 7 сентября встретятся с национальной командой Таиланда. Матчи начнутся в 16:00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Россия может разгромить Вьетнам.