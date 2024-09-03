Олимпийский чемпион восхитился Играми БРИКС и пожалел о переносе Игр Дружбы

Олимпийский чемпион Токио-2020 и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян в интервью «Газете.Ru» высоко оценил уровень Игр БРИКС, которые состоялись в июне 2024 года в Казани, а также выразил сожаление о переносе Игр Дружбы — еще одного международного турнира, который должен был состояться в России осенью этого года, но был перенесен на 2025 год.

«Игры БРИКС — это действительно хорошие соревнования, первые международные за последние три года. Тренироваться пришлось одновременно с подготовкой и участием в шоу «Титаны» — это было непросто. Именно по этой причине пришлось сняться с Кубка России, так как на эти два старта было потрачено много сил. Но результатом Игр БРИКС я доволен», — сказал Далалоян.

Спортсмен завоевал на Играх БРИКС серебряные медали в упражнении на кольцах и в личном многоборье.

В экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ, где 99 сильнейших людей России проходили тяжелые физические испытания, Далалоян сумел дойти до финала.

Олимпийский чемпион отметил, что его вдохновляет возможность участия в международных турнирах, которые организуют на территории России. На данный момент отечественных гимнастов не допускают до других мировых соревнований.

«Международный статус добавляет важности — это и есть мотивация готовиться хорошо. Жаль, что в этом году перенесли Игры дружбы», — сказал Далалоян.

Россия планирует провести Игры дружбы как альтернативу Олимпийским играм в 2025 году.

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