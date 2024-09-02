Министр спорта РФ обсудил со Слуцким развитие детского футбола

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев обсудил развитие детского футбола с главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонидом Слуцким. Об этом Дегтярев рассказал в своем Telegram-канале.

«Леонид Викторович выразил полную готовность делиться своими методиками по подготовке юных футболистов. В Волгограде он основал школу и построил за свой счет для нее стадион», — написал Дегтярев.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

«Шанхай Шэньхуа» по-прежнему идет на втором месте в чемпионате Китая. Отставание от «Шанхай Порт», который лидирует в чемпионате, составляет два очка.

Ранее Слуцкий рассказал, чего ему не хватает в Китае.