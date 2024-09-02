Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турнир Fight Nights пройдет в игорной зоне «Красная Поляна»

Турнир MMA Fight Nights 125 пройдет в игорной зоне «Красная Поляна»

close
Fight Nights

Турнир по смешанным единоборствам (MMA) Fight Nights 125 пройдет в Сочи в игорной зоне «Красная Поляна» в RED ARENA, передает пресс-служба мероприятия.

За чемпионский титул сразятся Ахмед «Мясник» Алиев и Александр «Тигр» Сарнавский.

Этот поединок называют битвой года в легком весе. Сейчас поясом чемпиона владеет Сарнавский, а Алиев попытается его отобрать.

«Нас ждет запредельная скорость, тактическая борьба и невероятное мастерство. «Тигр» и «Мясник» сойдутся в клетке, чтобы выяснить, кто будет носить чемпионский титул. И этот турнир определенно войдет в историю смешанных единоборств», — заявил президент Fight Nights. Камил Гаджиев.

Турнир пройдет 18 октября. Начало поединков запланировано на 18.00 по московскому времени.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Борщев выиграл бой против перуанца Джеймса Ллонтопа. Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night Vegas 96.

Ранее Гаджиев призвал создавать героев для популяризации единоборств.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами