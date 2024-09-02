Турнир Fight Nights пройдет в игорной зоне «Красная Поляна»

Турнир по смешанным единоборствам (MMA) Fight Nights 125 пройдет в Сочи в игорной зоне «Красная Поляна» в RED ARENA, передает пресс-служба мероприятия.

За чемпионский титул сразятся Ахмед «Мясник» Алиев и Александр «Тигр» Сарнавский.

Этот поединок называют битвой года в легком весе. Сейчас поясом чемпиона владеет Сарнавский, а Алиев попытается его отобрать.

«Нас ждет запредельная скорость, тактическая борьба и невероятное мастерство. «Тигр» и «Мясник» сойдутся в клетке, чтобы выяснить, кто будет носить чемпионский титул. И этот турнир определенно войдет в историю смешанных единоборств», — заявил президент Fight Nights. Камил Гаджиев.

Турнир пройдет 18 октября. Начало поединков запланировано на 18.00 по московскому времени.

Ранее российский боец ММА Вячеслав Борщев выиграл бой против перуанца Джеймса Ллонтопа. Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night Vegas 96.

Ранее Гаджиев призвал создавать героев для популяризации единоборств.