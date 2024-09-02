Назван вуз, в который поступила Валиева

Российская фигуристка Камила Валиева поступила на бакалавриат Московского государственного университета спорта и туризма (МГУСиТ). Информация об этом появилась в Telegram-аккаунте университета.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, Валиева произнесла приветственную речь перед первокурсниками. При этом спортсменку представили, как олимпискую чемпионку, хотя этого звания она была лишена.

При этом 1 сентября президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Валиева поступила в МГИМО.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева рассказала, кем видит себя в будущем.