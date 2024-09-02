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Иностранный футболист восхитился уровнем чемпионата России

Защитник «Краснодара» Оласа заявил, что Сперцян мог бы играть в топ-клубе Европы

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа высоко оценил уровень футбола в чемпионате России и заявил, что капитан «быков» — 24-летний атакующий полузащитник Эдуард Сперцян — по своим способностям мог бы заиграть в топ-клубе Европы. Слова Оласы приводит Legalbet.

«После Матвея Сафонова в европейский гранд мог бы перейти Эдуард Сперцян (голкипер Сафонов выступал за «Краснодар» до лета 2024 года, после чего оформил трансфер во французский «ПСЖ». — «Газета.Ru»).

У Сперцяна уже были шансы перейти в европейскую команду, но пока он с нами. И в целом я бы отметил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) очень высок, поэтому многие футболисты отсюда могли бы выступать в топ-лигах», — сказал Оласа.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сперцяна в €20 млн, что является одним из самых высоких показателей среди игроков чемпионата России.

Контракт армянского полузащитника с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.

Ранее участник Евро выразил желание перейти в «Спартак».

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