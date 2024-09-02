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Карпин остался недоволен судейством в матче «Ростова» с Факелом»

Карпин назвал непонятным пенальти в ворота «Ростова» в матче РПЛ с «Факелом»

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Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что не понял логику назначения пенальти в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с воронежским «Факелом». Его слова приводит Sport24.

«Еще не успели появиться тревожные мысли. Да, неприятно, гол не вытекал из логики игры, случился пенальти непонятный… Для меня точно непонятный: то ставят, то не ставят, VAR то смотря, то не смотрят. — непонятно. Быстро третий гол забили, не успели даже напрячься», — заявил специалист.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовской команды. Единственный гол «Факела» был забит с пенальти, который реализовал Владимир Ильин на 68-й минуте поединка. Решение назначить 11-метровый удар было принято после того, как Хызыр Аппаев попал мячом в руку Умара Сако. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой.

В составе ростовской команды в этом поединке отличились Николай Комличенко, Максим Осипенко, который реализовал пенальти, Роналдо и Егор Голенков. После этой победы «Ростов» поднялся на седьмую строчку, набрав 11 баллов. «Факел» в турнирной таблице РПЛ идет на последнем, 16-м месте, набрав четыре балла.

Ранее в «Краснодаре» объяснили разгром «Локомотива» в матче РПЛ.

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