Булыкин: «Ахмат» провалил первую часть сезона

Грозненский «Ахмат» провалил первую часть текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ), и отставка главного тренера команды Магомеда Адиева оказалась предсказуемой. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Исходя из результатов, к этому шло. «Ахмат» неожиданно взял Адиева, так же его и увольняют. Конечно, все смотрят на результаты, а они были неважные. Поэтому первым делом речь заходит о смене тренера. Все будет зависеть от нового тренера, но в команде есть проблемы и с травмированными игроками. Наверное, есть смысл нового тренера «дотянуть» до зимней паузы, а там – приобрести для него футболистов и поработать, чтобы исправить ситуацию во второй части сезона. Потому что первая, я думаю, провалена», — сказал Булыкин.

После семи туров РПЛ-2024/25 «Ахмат» идет на 15-м месте, набрав пять очков. Адиев был отправлен в отставку после домашней нулевой ничьей с новичком Премьер-лиги тольяттинским «Акроном».

Ранее Булыкин заявил, что «Рубин» преподал «Спартаку» урок.