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Названы главные фавориты US Open

Экс-теннисист Ольховский: на US Open нет одного явного фаворита

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Issei Kato/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте, дважды финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о фаворитах Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

«Нет совсем уже явных фаворитов – уровень настолько высокий. Многие из ребят, кого мы изначально причисляли к фаворитам, могут выиграть. Те же Синнер, Медведев… Тиафу, Попырин сейчас очень хорошо играет. Зверев тот же, есть Рууд, хотя у него тоже тяжелый соперник уже в следующем раунде – Фритц. Не выделил бы кого-то одного, у кого шансов больше других. Нужно будет смотреть по результатам четвертого круга уже перед четвертьфиналами», — считает Ольховский.

В мужской сетке из россиян после поражения Андрея Рублева в четвертом круге в пяти сетах от болгарина Григора Димитрова остался только Даниил Медведев, который встретится с португальцем Нуну Боржешем. В случае победы, Медведев может выйти в четвертьфинале на первую ракетку мира Янника Синнера.

Ранее экс третья ракетка мира объяснила успехи Дианы Шнайдер на US Open.

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