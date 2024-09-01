Стали известны причины вылета Джоковича с US Open

Сербский теннисист, второй номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Новак Джокович мог уступить представителю Австралии Алексею Попырину в третьем круге Открытого чемпионата США из-за накопившейся усталости. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне, основатель детской теннисной школы Надежда Петрова.

«Вполне возможно, что на Олимпиаде ему выпала экстра-нагрузка. Могли сказаться эмоции, волнение. К тому же, обычно перед US Open есть больший перерыв после Уимблдона. Полагаю, «сжатость» сезона играет роль. К тому же не стоит забывать, что игроки, ниже стоящие в рейтинге, на «Большом шлеме» хотят хорошо себя показать. Потому именно на последнем «Большом шлеме» сезона бывает много сенсаций: кто-то устал, травмирован, а кто-то выходит на легкости, потому что нечего терять и можно играть расслабленно.

Но Джокович проиграл непростому сопернику, который после победы на турнире в Канаде поверил в свои силы. По мощи он переигрывает Новака – просто Джокович очень стабилен и уверен в себе. Он знает, когда нужно прибавить, как играть сложные розыгрыши. Австралийцу же нечего было терять — наверное, он действительно поверил в свои возможности. Скорее всего, поражение Новака связано с этим. И он возрастной теннисист, молодое поколение наступает на пятки и понимает, что, несмотря на все достижения, он не может играть вечно», — сказала Петрова.

Джокович уступил Попырину в четырех сетах со счетом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Серб стал победителем Олимпийских игр – 2024 в Париже в одиночном разряде.

Ранее Петрова заявила, что Медведев показал класс в третьем круге US Open.