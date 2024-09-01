Чемпион «Большого шлема» рассказал, где Рублев набрал форму

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, победитель двадцати турниров АТР и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о теннисе, который в данный момент показывает Андрей Рублев, отметив, что он здорово заиграл в последнее время.

«Не только на этом турнире. Он же и Монреаль очень хорошо сыграл, откуда все началось. Все эти результаты пошли именно с Монреаля. Кажется, там он почувствовал уверенность. И да – он показывает сейчас отличный теннис», — подчеркнул Ольховский.

Андрей Рублев, занимающий шестое место в мировом рейтинге АТР, вышел в четвертый круг US Open, где встретится с девятой ракеткой мира болгарином Григором Димитровым. Лучшим достижением россиянина на Открытом чемпионате США был выход в четвертьфинал, куда он добирался четырежды, включая два предыдущих сезона. На «Мастерсе» в Монреале за несколько недель до начала мейджора в Нью-Йорке он добрался до финала, по пути выбив из борьбы первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

Ранее российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг US Open.