Легенда «Спартака» назвал лидера команды в текущем сезоне

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что новичок команды Эсекьель Барко является лидером команды в текущем сезоне, передает «Спорт-Экспресс».

«Могу лишь констатировать: Барко — мастер. Настоящий лидер. Без него мы увидим совсем другую команду», — сказал Титов.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел шесть матчей, забив три мяча.

В прошлом матче РПЛ «Спартак» обыграл казанский «Рубин». Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее в «Рубине» объяснили проигрыш «Спартаку».