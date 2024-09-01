Тарасова заявила, что Валиева начинает новую жизнь

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что фигуристка Камила Валиева поступила в МГИМО и будет работать на Первом канале, отметив, что спортсменка начинает новую жизнь, передает Sport24.

«Девочка начинает новую жизнь. Теперь она сама определяет, где хочет учиться и работать. Зачем думать правильно это или нет?» — сказала Тарасова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева убрала упоминание о победе на ЧЕ-2022 из соцсетей.