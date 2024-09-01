Навка надеется, что Валиева сможет совмещать работу и учебу с участием в шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что будет согласовывать с Камилой Валиевой график выступлений фигуристки в ледовых шоу, передает «ВсеПроСпорт».

«Будем согласовывать с Камилой график. Надеюсь, она продолжит радовать, не оставит своих любимых зрителей. Они следят за ней и верят, что у нее все будет хорошо», — сказала Навка.

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что Валиева поступила в МГИМО.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее европейская гимнастка сравнила себя с Валиевой.