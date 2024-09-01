Экс-игрок сборной России заявил, что Соболеву будет тяжело в «Зените»

Новичку петербургского «Зенита» Александру Соболеву придется очень тяжело в команде с приходом аргентинца Лусиано Гонду. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин, говоря о победе сине-бело-голубых над «Пари НН».

«Пари НН», конечно, не показатель. Но самое главное в игре — результат. Здесь показал результат «Зенит», и новичок сделал дубль. Очень тяжело придется Соболеву. И всем будет тяжело против «Зенита», потому что есть вариативность в состав, в атаке. В этом плане петербуржцы себя хорошо проявили и не заметили сопротивления «Пари НН», — констатировал Булыкин.

«Зенит» накануне в матче 7-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях взял верх над «Пари НН», одержав разгромную победу со счетом 3:0. Гонду в дебютной игре за петербургскую команду отметился дублем. Сине-бело-голубые набрали 17 очков и временно вышли на первое место в турнирной таблице. В воскресенье, 1 сентября, на первую строчку может вернуться «Локомотив» в случае домашней победы над «Краснодаром». Эта игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Ранее несколько игроков «Зенита» отказались сидеть рядом с Соболевым.