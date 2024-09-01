Стало известно, кто может возглавить «Ахмат»

Российский специалист Андрей Талалаев входит в список возможных кандидатов на пост главного тренера «Ахмата». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

также в список кандидатов попал российский тренер Сергея Ташуев. Оба специалиста уже тренировали грозненский клуб. Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Ташуев сменил его в грозненской команде и работал до августа 2023 года.

1 сентября стало известно, что пост главного тренера команды из Грозного покинул Магомед Адиев.

Адиев возглавил грозненский клуб в апреле 2024 года и начал совмещать посты — также он тренировал национальную команду Казахстана. По итогам сезона 2023/24 «Ахмат» занял десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым была выполнена задача сохранения места в чемпионате России, поставленная руководством «Ахмата». 31 мая 2024 года Адиев объявил об уходе из сборной Казахстана по семейным причинам.

В седьмом туре РПЛ грозненский клуб сыграл вничью с тольяттинским «Акроном», встреча завершилась со счетом 0:0. По итогам завершившихся туров «Ахмат» идет в зоне вылета, на предпоследнем 15-м месте. В активе команды пять баллов — дважды команда потерпела поражение и пять раз сыграла вничью.

В следующем туре чемпионата России «Ахмат» на выезде сыграет с московским «Динамо». Игра состоится 15 сентября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени

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