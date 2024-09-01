«О нас помнят»: фото олимпийской чемпионки из России поместили на баннер ЧМ

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина в своем Telegram-аккаунте поделилась фотографией — ее изображение поместили на баннер юниорского чемпионата мира в Лиме (Перу) по синхронному плаванию.

«И все-таки о нас помнят. Но боятся в этом признаться», — написала Ромашина.

Международная федерация плавания отстранила российских синхронисток от участия в турнирах под своей эгидой с 2022 года. В 2023 году Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже, однако синхронистки принять участие все равно не смогли — согласно выдвинутым условиям российским атлетам было запрещено соревноваться в групповых видах.

6 февраля 2023 года Ромашина объявила о завершении карьеры.

34-летняя Ромашина побеждала на соревнованиях Олимпийских игр в Пекине-2008 (золото в групповых выступлениях), Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020 (по два золота – в группе и дуэтах). На ее счету также 13 побед на чемпионатах Европы и 21 — на чемпионатах мира.

В 2009-2012 и в 2015–2016 годах она выступала в дуэте с Натальей Ищенко. В 2013-2014 и после 2019 года – со Светланой Колесниченко.

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