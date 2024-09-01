Станкович дал оценку судейству в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина» заявил, что старается не зацикливаться на правильности судейских решений по ходу игры. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Какие-то эпизоды я могу понять, но есть 10-15% эпизодов в «серой» зоне, где момент можно трактовать по-разному. Я не смотрел момент с назначением пенальти в ворота «Рубина», я и сам пенальти в исполнении Барко не смотрел. В любом случае, судьи тоже люди и тоже ошибаются, это нормально», — заявил Станкович.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице.

Ранее в «Рубине» заявили, что не поняли назначенного пенальти в игре со «Спартаком».