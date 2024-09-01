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В «Рубине» объяснили проигрыш «Спартаку»

Игрок «Рубина» Иванов оценил поражение в матче РПЛ со «Спартаком»

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов объяснил, почему команда проиграла московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

«Что не получилось? Забить. Мы разбирали соперника, знали их слабые стороны, пытались на этом сыграть. И, в принципе, если убрать пенальти, была бы ничейная игра. Результаты «Рубина» на старте РПЛ? Наверное, с «Химками» не добрали, отпустили. Здесь могли выжать больше», — заявил Иванов.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба.

Единственный мяч в этой встрече забил аргентинец Эсекьель Барко на 74-й минуте с пенальти. Красно-белые с 62-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил полузащитник Роман Зобнин. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей 14 очков после семи встреч.

Ранее в «Спартаке» объяснили победу над «Рубином» одним эпизодом.

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